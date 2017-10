Michael Jackson 7.10 . 3 Sat

Eine Dokumentation sendet www.3sat.de/musik am 7.10. über den " King of Pop " https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Jackson https://michaeljackson.com mit dem Titel " Michael Jackson `s Journey from Motown to Off the Wall " mit seinem Durchbruch 1979 u. dem Album " Off the Wall " Doku 2016 - www.3sat.de/musik u. das TV Programm www.3sat.de/3sat.php?programm_index.html - Copy bei www.3sat.de u. www.zdf.de