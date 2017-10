Jazzfest Berlin 31.10. - 5.11.

Der Kartenverkauf ist am 28.9. gestartet zu dem bekanntesten Jazzfestival , welches diverse Jazzhöhepunkte mit " Internationalen Künstlern " auf dem Programmzettel hat. Auch wird der " Albert- Mangelsdorff - Jazzpreis " der www.u-d-j.de - an die Saxophon -Spielerin Angelika Niescier am 3. November verliehen. www.berlinrfestspiele.de u. Programm u. Tickets zum Jazzfest www.berlinerfestspiele.de/jazzfest