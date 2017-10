Sänger Gord Downie verstorben

Im Alter von 53 Jahren ist der Sänger Gord Downie - geb. 06.02.1964 - am 17.10.2017 an einem Krebsleiden verstorben. Er gehörte der kanadischen Band " The Tragically Hip " an , die bestürzt über den frühen Tod ihres Sängers sind , wie auch der Premierminister Trudeau , aus Kanada.