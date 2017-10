Chris Barber ( 87 J. ) on Tour

Donald Christopher " Chris " Barber ist mit seiner Band on Tour. - Der am 17.4.1930 in Welweyn Garden City / England geborene Musiker beginnt seine Tournee . In Hamburg am 23.10. in der Laeizhalle - weitere Konzerte bis 2018 siehe Eventim ( google) . Seit 65 Jahren steht wohl wichtigste Pionier des englischen Revival Jazz , neben KenColyer , mit seiner Band auf den Bühnen mit seinem Stil . Seine Band gründete er , nach seinem Jura Studium 1949 . Er spielte als Amateurmusiker Violine u. Sopransaxophon - studierte Posaune u. Bass . Spielte mit Ken Colyer u. Lonnie Donegan im King Oliver-Stil und übernahm die Band 1954 . Seine Jubiläumstournee 1974 mit Ray Nancy . Er war in New Orleans 1959 u. den USA u. spielte auf vielen Festivals in Europa . Alles unter www.chrisbarber.net - CDs - Informationen Fotos - u. vieles mehr. Ob es seine Abschiedstour wird ??? mi 87 Jahren ?? Ein Besuch der Jazz-Legende - in diversen Städten - wird zum Musikerlebnis , der viele Größen des Jazz in seiner Band hatte u. hat , selbst natürlich auch spielt.