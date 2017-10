Trauer um Fats Domino

Die Blueslegende Fats Domino - geb. 26.02. 1928 ist am 25.10.2017 im Alter von 89 Jahren in seiner Heimatstadt New Orleans gestorben. Seine Hits , wie " Blue berry Hill " oder " I`m Walkin " u. viele andere gingen um die Welt. Über 110 Mill. Platten verkaufte der Blues u. Rock`n Roll Sänger . https://de.wikipedia.org/wiki/Fats_Domino über sein Leben - seine Musik . Auch auf der Seite von www.billboard.com Informationen über die Musiklegende -den Songschreiber u. Pianisten , der seit den 40 Jahren Platten aufnahm .