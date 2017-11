Neues Label in Hamburg

Nach ihrer Zeit bei www.popup-records.de haben Arne u. Sebastian mit einem neuen Label in Hamburg ( Kieler Straße 103 - 22769 Hamburg - Tel. 0049 (0 ) 40 637 45 470 - Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. ) selbstständig gemacht . Sie wollen mit neuen CDs & Vinyl , die Musikregale füllen. Das erste Projekt sind die legendären Britpopper " The Fratallis " mit ihrem fünften Album " In Your Own Sweet Time " Alle Infos und weitere Bands , mit denen in Zukunft gearbeitet werden soll auf der Seite www.backseat-pr.de