Jazz im Radio

Der www.wdr.de ( www.koeln.de ) bringt mit seinem Sender www.wdr3.de - wie auch der www.ndr.de/info u. das Digitalradio www.ndr.de/infospezial in Hamburg , den Jazz ins Haus - Der www.wdr3.de am 7.11. ab 20.04 Mari Bone u. ab 22.04 Johny Hodges ( Sax) - 9.11. ab 20.04 Joshua Redman Trio - 15.11. ab 20.04 Eine Bix Beiderbecke Hommage (v.20.9.2016 ) - 14. 11.ab 22.30 Konzert für die Jugend ( v. 23.3.1962 m. d. Orchester Kurt Edelhagen )- 15.11.ab 20.04 Musikkulturen mit Toni Fernandex - 24.11. ab 20.4 Dortmunder Jazztage 2017 mit Silvie Corvisier u Mark Feldmann u Alexander Lehmler u. auch am 25.11 ab 20.04 mit dem Christian Hellbrock Trio- Christian Finger Quartett aus dem www.domicil-dortmund.de ( www.dortmund.de ) - am 28.11. ab 20.04 Europeans Jazz Legends mit Fred Frith u. Gunter Hampel - Dies als kurze Übersicht des Programm des www.wdr3.de