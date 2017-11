Elbjazzfestival 2018

Am 1 u. 2.Juni 2018 findet das Festival in Hamburg statt mit Veranstaltungen in der www.elbphilharmonie.de./de/ - Der Ticket - Vorverkauf ( Reservierung ) -so der Veranstalter Karsten Jahnke www.kj.de aus Hamburg - beginnt am 9.11. um 14 Uhr . Alle Informationen zu den Künstlern u. Tickets unter www.elbjazz.de/