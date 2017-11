WDR Rockpalast

Der WDR sendet am 17.11. 00.40 -02.20 www.marcusmiller.com/ und am 24.11. 00.40- 02.20 www.pbug.co.uk/ und am 1.12. 00.40-02.029 www.wdr-bigband.de von den www.leverkusener-jazztage.de ( auf der Seite weitere Infos ) u. www.wdr.de