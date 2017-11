Sänger David Cassidy ist tot

Der Sänger u. Mädchenschwarm der 70er Jahre David Cassidy ist im Alter von 69 Jahren in Florida am 21.11. verstorben. " Rock Me Baby " - " Cherish " -" The Climb " u. andere Lieder machten ihn bekannt. Geb. wurde er am 12.04.1950 . Sein Leben als Sänger -seine Songs u. seine Laufbahn als Schauspieler unter https://de.wikipedia.org/wiki/David_Cassidy und seine Webseite www.davidcassidy.com/ auch Infos unter www.billboard.com/