Kulturbüro Hamburg

38 Projekte der Freien Musikszene erhielten für 2018 Fördergelder . Beworben hatten sich 122 Bewerber.. Es wurden 500.000 Euro beschlossen ,die an diverse Einrichtungen gingen, für Veranstaltungen 2018 . So erhielten Summen an die Konzertagentur Karsten Jahnke ( 20.000 € ) www.kj.de - Das Label www.popup-records.de ( 20.000 € ) - www.birdlandhamburg.de (10.000 € ) u. a. Veranstalter wie der www.landesmusikrat-hamburg.de 10.000 € Alle Informationen oder anfragen www.hamburg.de/kulturbehoerde Stadtseite www.hamburg.de