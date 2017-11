Sparkassen Arena Kiel Konzerthaus

Parkassen Arena Kiel Konzerthaus

Peter Maffay https://www.maffay.de/ u. https://www.johannesoerding.de/ sind in der www.sparkassen-arena-kiel.de am 14.02. gemeinsam auf der Bühne bei der MTV Unplugged Tour in Kiel - Johannes Oerding hat zugesagt alle 23 Konzerte zu begleiten , die in Kiel beginnt !!! Klassiker wie " Eiszeit " werden mit einer neuen Strophe von Johannes Oerding ergänzt . Auf der Chartliste von www.gfk-entertainment.com/ sind beide ganz oben gelistet. Karten unter Tel. 0431- 98 210 226 Alle Informationen unter www.sparkassen-arena-kiel.de