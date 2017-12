Jazz im Radio

Der www.wdr3.de sendet am 1.12. ab 22:04 " Can You Jazz " ( der Kölner Band Can ) - 4.12 ab 22.04 " Captain Buckles -Saxofonist David Newman - 5.12. Orch. K. Edelhagen 29.Mai 1979 v. Kölner Tanzbrunnen ( www.koeln.de ) 6.12 ab 20.04 Viktoria Tolstoy www.viktoriatolstoy.com/ u. die www.wdr-bigband.de -danach Ruben Gonzalez u. der Son Cubano - 7.12. ab 20.04 Creole NRW 2017 - The Sephardics - Duo Armaos-Rastani -Kozma Orkestra - 11.12 ab 20.04 New Jazz Meeting v.25.11.2016 Mannheim www.altefeuerwache.com/ - States of Play v. 5.11.2017 Köln www.altefeuerwachekoeln.de/ - 13.12. ab 22.04. www.wdr.de Folkfest1992 - 22.12. ab 20.04. Sommerton Festival 2017 www.sommerton.de/ - und an verschiedenen Tagen www.goetz-alsmann.de/ um13.04 - Das vollständige Programm unter www.wdr3.de - Sendungen im NDR unter www.ndr.de/info - www.ndr.de/infospezial u. www.ndr.de/ndrblue TV beim WDR www.wdr.de u. NDR www.ndr.de