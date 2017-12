WDR 3 Jazz -Preis

Der www.wdr3.de Jazzpreis ging in der Kategorie Komposition an Hendrika Entzian www.hendrika-entzian.de // Improvisation Roger Hanschel http://rogerhanschel.de // Musikkulturen Ramesh Shotham http://shotham.org/ // als Nachwuchs wurde ausgezeichnet Young7Teen Jazz Orchester mit http://tim-köhler.com/bio/ und den Ehrenpreis erhielt der Bunker Ulmenwall Bielefeld www.bunker-ulmenwall.de/ Das Jazzfest findet vom 1.Februar in Gütersloh mit den Preisträgern 2018 Moderation www.goetz-alsmann.de/ dem Sebastian Sternal Trio ( 2.2)- Andreas Heuser / Claudio Putin/Markku Ounaskari / ( 3..2.) u dem Timo Lassy Quintett sowie im Bunker Ulmenwall 3.2. Hubert Nuss u. Ludwig Nuss u. in Gütersloh Michael Wollny Trio & Norwegian Wind Esemble www.michaelwollny.com/ u. Markus Stockhausen www.markusstockhausen.de/ Mitschnitte in der www.wdr3.de Jazznacht am am 3.2. ab 20.04 Karten : Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. Tel. 05241- 211 36 36 u. im Theater Gütersloh www.theater-gt.de u. ab 8.12. an allen Vorverkaufsstellen Infos unter www.jazz-gt.de NACHTRAG : Der Bunker Ulmenwall Bielefeld hat eine neue Adresse - jetzt : www.bunker-ulmenwall.org