Franz. Sänger Johnny Hallyday ist tot

Geboren am 15. Juni 1943 - gestorben am 6.12.2017 - im Alter von 74 Jahren , nach einer Erkrankung. In den 60er Jahren holte er den Rock`n Roll nach Frankreich. In seiner Musiker-Karriere verkaufte er über 100 Mill. Platten . Mehr über sein Leben unter https://de.wikipedia.org/wiki/Johnny_Hallyday der auch der französische " Elvis" genannt wurde. und diverse Auszeichnungen erhielt , sowie " Goldene Schallplatten " Seine Bühnenauftritte waren spektakulär . Er paßte sich immer den gängigen Trends an u. wurde auch als Chameleon-Idol bezeichnet. Sein richtiger Name war Jean Phillipe Smet.