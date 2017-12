JazzrockTV Miles Award 2017

Der JazzrockTV Miles Award 2017 wurde am 20.12. in www.koeln.de verliehen. Den Crossover Fusion Award erhielt der Pianist Marcus Schinkel www.marcus-schinkel.de/ - der Bassist Etienne Mbappe erhielt den World Fusion Award www.etiennembappe.com/ . und den Fusion Legend Award erhielt Steely Dan https://www.steelydan.com/ Die Preisverleihung unter des Miles Award 2017 unter www.jazzrocktv.de/jazzrocktv-120-weihnachtsfolge-und-miles-award-2017 Der Sender wird von dem Entertainer www.schmitz.tv ( bei www.rtl.de ) betrieben , der 2018/19 mit einer neuen Show in der www.sparkassen-arena-kiel.de zu sehen ist . Alle bisherigen Preisträger unter www.jazzrocktv.de/miles-award u. www.jazzrocktv.de