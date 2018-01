Jazz im Radio

Der www.wdr3.de sendet vom Moers Festival 2017 www.moers-festival.de/ an 3. Jan ab 20.04 u. die mexikan. Sängerin Lil Dows ab 22 Uhr - 5.01 WDR Jazzfest 2018 mit dem Cologne Contem Proary Jazz Orchester ( Das Festival findet vom 1.2. bis 3.2 in Gütersloh statt ) - 8. 01 ab 20.4 Das Klang Festival mit Uli Kempendorff / Paul Alvares Solo / Scott Robison u. Frederik Köster www.frederikkoester.de/ - 9.1. WDR Jazzfest 2018 Alan Pasqua u. die www.wdr-bigband.de Vom WDR Jazzfest 2018 am 10.Jan u. 12.Jan u. 16.Jan. u. 26. Jan. u. 30.Jan. weitere Sendungen - Kurt Edelhagen am 22.Jan aus dem Jahr 1962 in Mühlheim Das Jazzfest in Gütersloh wird von www.goetz-alsmann.de/ moderiert im www.theather-gt.de/ Das vollständige Programm unter www.wdr.de u. www.wdr3.de