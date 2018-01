Bassist Johe Sydow verstorben

Bassist Joe Sydow verstorben

Der am 22.02.1926 geborene Bassist und Jazz Legende , Joe Sydow ist am 03.Januar 2018 verstorben . https://de.wikipedia.org/wiki/Joe_Sydow Wir trauern um einen Freund und Bassisten. Die Beerdigung findet am 11.Jan. um 15.30 in der Hauskapelle des Bestattungsinstitutes Wulff & Sohn - Segeberger Chaussee 56-58 in Norderstedt statt. Anstelle von Blumen im Ruhehain Bönningstedt IBAN : DE 19 2005 0550 1036 7755 57 auf das Konto seiner Tochter Nadine Sydow als Spende überwiesen werden. Gedenkseite unter www.wulffundsohn.de Wir Trauern mit den Angehörigen u. Töchtern . Sein Bass ist verstummt - doch er bleibt in unseren Herzen - Fam. Edelhagen www.edelhagen.de und www.swinginghamburg.de