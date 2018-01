Sängerin France Gall verstorben

Die Sängerin - am 9.Okt. 1947 geboren starb am 7.Jan. 2018 in Paris- über ihr Leben und ihre Musik . siehe https://de.wikipedia.org/wiki/France_Gall Sie war in Deutschland mit vielen Titel bekannt Sie litt seit Jahren an einem Krebsleiden und verlor den Kampf gegen die Krankheit.