Seniorenpass in Kiel erhältlich

Um das Freizeit -Angebot genießen zu können gibt es ab Montag den 15.01. den Seniorenpass im Amt für Soziale Dienste in Kiel Stephan -Heinzel Str.2 ( Wilhelmsplatz ) für Bürger mit geringem Einkommen . Weitere Ausgabestellen sind ist die Jüdische Gemeinde Kiel ( www.lvjgsh.de ) am 16.01 -14-17 Uhr in der Wikingerstr.6 u. am am 19.01 in der Jahnstr. u. in Kiel-Schilksee -Amrumring 2 am 23.01 15-17 Uhr. Anfragen unter 0431-901 3202 u. Leitstelle " Älter werden in Kiel " www.kiel.de - weitere Infos zu Kiel www.kieler-woche.de und www.kiel-sayling-city.de Der Seniorenpass setzt das Alter von 65 Jahren voraus , bei Anerkennung einer Behinderung ab 63 Jahren.