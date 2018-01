Sänger Edwin Hawkins gestorben

Der Gospelstar Edwin Hawkins ist am 15.01. ist im Alter von 74 Jahren verstorben. Geboren wurde er am 15.8.1943 . Ausgezeichnet mit vier Grammys -zuletzt 2007 - für den Song " Every Man Wants to Be Free" . Er machte den Song " Oh Happy Day " zum Welthit . Über seine Musik und Leben https://de.wikipedia.org/wiki/Edwin_Hawkins . Auch auf der Seite von www.billboard.com Informationen.