Musiker Hugh Masekela verstorben

Der Trompeter -Flügelhornspieler - Komponist -geb. 4.4.1939 in Südafrika , ist am 23.01. im Alter von 78 Jahren verstorben. Über sein Leben alles unter https://de.wikipedia.org/wiki/Hugh_Masekela u. seiner Webseite https://hughmasekela.co.za Als Kind erhielt er Klavierunterricht und wechselte zur Trompete. Hit Produktionen in den Pop-Charts u. der Popularmusik u. dem Afro-Jazz machten in zu einer Jazzgröße . Er spielte in London 1972 u. anderen Ländern , wie der USA , mit vielen Orchestern u. Jazzgrößen zusammen .