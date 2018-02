Sänger Dennis Edwards gestorben

Geboren am 3. Febr.1943 .gestorben am 2.Febr.2018 -1 Tag vor seinem 75 Geburtstag . Bekannt durch den Song u. a. " Papa was a Rolling Stones " .Üner sein Leben -die Musik https://de.wikipedia.org/wiki/Dennis_Edwards . Er war Mitglied der Gruppe The Temtations Https://de.wikipedia.org/wiki/The_Temptations . Ab 1984 startete er eine Solo -Karriere .