Sparkassen Arena Kiel -Konzerte 2018

Neben den Veranstaltungen des www.thw-handball.de/ gibt es Konzerte am 14.02. mit www.maffay.de mit www.johannesoerding.de/ - Santiano kommt am 04.03 www.universal-music.de/santiano und am 17.03. die Gruppe www.kraftklub.to/ und Karten für den 25.4 für https://www.frei-wild.net/frei-wild/ unter der Tel. Nr. 0431-98210 226 oder Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. Das vollständige Programm ( Flyer in der www.foerde-sparkasse.de ) - Ein großer Parkplatz u. eine Tiefgarage an der www.sparkassen-arena-kiel.de