Sänger Vic Damone gestorben

Im Alter von 89 Jahren verstarb am 11.Febr. in Miami der US -Sänger Vic Damone . Der am 12.06.1928 geborene Sänger zählte in der Nachkriegszeit mit Hits wie " Again " - " Your`re Breaking My Heart " - " Tzena, Tzena , Tzena " - oder " On The Street Where You Live " zu den bekanntesten Sängern u. hatte über 40 Hits in den Hitparaden . https://de.wikipedia.org/wiki/Vic_Damone - Sein richtiger Name war Vito Farinola - seine Webseite www.vicdamone.com