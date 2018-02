Polarmusicprize an Metallica

Der Polarnusicprize wird am 14.Juni in Stockholm - www.visitstockholm.com/de/ https://de.wikipedia.org/wiki/Stockholm - an die Gruppe https://www.metallica.com/ verliehen und an das Musikinstitut Afghanistan . Der Preis ist mit 100.900.- € dotiert . www.polarmusicprize.org https://de.wikipedia.org/wiki/Polar_Music_Prize . Der Preis geht immer an zwei Künstler . Je aus der zeitgenössischen Musik und der klassischen Musik.