Jazz-Geiger Didier Lockwood verstorben

Der am 11.02.1956 in Calais geborene Jazz -Virtuose ist im Alter von 62 Jahren am 18.02. in Paris verstorben. Er Zählte zu den Jazzgrößen unserer Zeit. https://de.wikipedia.org/wiki/Didier_Lockwood - über seine Musik und sein Leben.. Seine Webseite www.didierlockwood.com Er spielte mit vielen Jazzgrößen in den USA -Europa -und auch in Deutschland , wie Berlin-Leverkusen -Frankfurt und mit Wolfgang Dauner sowie vielen Jazzgrößen - mit seinem Trio . Der Jazz verliert einen Komponisten und Bandleader .