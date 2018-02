Kiel - News

Volles Programm zum 44. Kieler Umschlag - vom 1. März bis Sonntag den 4. März ( mit Sonntagsöffnung ) https://de.wikipedia.org/wiki/Kieler_Umschlag . Am 1. März um 17 Uhr geht es mit dem Wecken von Asmus Bremer u. dessen Frau Katherina am Stadtmuseum Warleberger Hof -Dänische Straße 19 los . Mit dem Hissen von Asmus " Büx " an der Nikolaikirche. Dazu gehört auch das Anstechen des ersten Fasses Bier Umschlag Bier. Vorab bittet das Stadtmuseum zum mittelalterlichem Mahl um 16 .30. / Am 2. März ist der Besuch im Rathaus von Asmus Bremer u. Gefolge im Rathaus um 13 Uhr -wobei Kieler das Umschlag _Bier u. einen Imbiss bei Musik genießen können.. Um 17 Uhr ist eine Kostümführung geplant ( Anmeldung unter 0431-901-3425 - Unkosten 5.-€ ) Am 3. März ist die traditionelle plattdeutsche Lesestunde " Lütt plattdütsch Vertellen ut oole un niege Tieden " im Stadtmuseum um 16 Uhr. Am Sonntag 4. März steht das Stadtmuseum im Mittelpunkt mit Ausstellungen - bevor am Abend der 44.Kieler Umschlag um 18.30 mit dem Einholen der " Büx " endet . www.kiel.de/ - - www.kieler-woche.de/ www.kiel-sailing-city.de/