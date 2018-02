Soul -Sänger Eddy Amoo gestorben

Soul -Sänger Eddy Amoo

Im Alter von 74 Jahren verstarb der Soul -Sänger Eddy Amoo in Australien. Er kam 1976 zu der 1970 gegründeten Band The Real Thing als Sänger- Gitarrist und Keyboarder und Songschreiber . Sie waren die Pioniere der schwarzen Musik in England und wurden auch als die " schwarze Beatles " bezeichnet . Titel wie " You To ME Are Everthing " ( 6/76 ) - " Can `t Get By Without Me " (0/76 ) oder " Can You Feel The Force " wurden durch Eddy Amoo Erfolgshits. Er galt als Musiklegende . Er stand mit seinem Bruder Chris u. Dave Smith auf der Bühne. Zur Band siehe https://de.wikipedia.org/wiki/The_Real_Thing . Die Band will ihre Tour fortsetzen.