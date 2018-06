Sommer , Sonne , Kultur am Meer -Kiel

Zum 19.Mal hat das Amt für Kultur u. Weiterbildung 68 Veranstaltungen gesammelt , für der Kieler Kultursommer. 251 Veranstaltungen gibt es im Juli und August. Zusätzlich 29 Ausstellungen und 66 Programmpunkte für Kinder. Die Live Übertragung des Musicals " Was ihr wollt " auf dem MFG -5-Gelände und auf 5 Plätzen mit dem Open -Air-Highlight am 29.Juni Das Schifffahrtsmuseum bietet Ausstellungen wie auch Spaziergänge und Konzertabende am Strand in Stein. Veranstaltungen mit Akustik Pop mit Laith Al-Deen https://de.wikipedia.org/wiki/Laith_Al-Deen www.laith.de/ in der www.diepumpe.de oder www.shmf.de ( Abschlußkonzert am 25.8. ) in der www.sparkassen-arena-kiel.de u. Konzerte am Kieler Bootshafen www.biunsinnorden.de und das Ducksteinfestival ( 29.August) www.duckstein.de/festival-events/ . Auch ein Besuch der der White Night in der Holtenauer Str. ( 3.Aug) oder ein Besuch der www.kunsthalle-kiel.de und das Brückenfest im www.blauerengel-kiel.de u. vieles mehr. Die Broschüre ab 1.Juli im Kieler Rathaus oder im Internet der Stadt Kiel www.kiel.de unter www.kiel.de/kultursommer