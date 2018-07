Festivaltermine Juli 2018

In www.stuttgart.de vom 12. bis 22.7. das www.jazzopen.com/ mit Jazz u. auch anderen Stilrichtungen . - Das North Sea Festival in Rotterdam vom 13. bis 15. Juli unter www.northseajazz.com/nl/ - in Italien das Umbria Jazz Festival 13. - 22.7. www.umbriajazz.com/ und in Spanien / San Sebastian das 53 Festival www.heinekenjazzaldia.com/