Pink Floyd Show bis 10.02. Dortmund

In www.dortmund.de findet die Ausstellung " The Pink Floyd Exhibition " des Schlagzeugers Nick Mason https://de.wikipedia.org/wiki/Nick_Mason statt. Er will neue Erkenntnisse über die britische Band vermitteln https://de.wikipedia.org/wiki/Pink_Floyd www.pinkfloyd.com .Weitere Informationen zu Öffnungszeiten unter www.dortmunder-u.de