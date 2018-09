Gitarrist Marty Balin ist tot

Der Gitarrist u. Sänger Marty Balin ist am 27.9.2018 verstorben .Er war Mitbegründer der Gruppe Jefferson Airplay . 1971 verließ er die Band u. gründete 3 Jahre später die Gruppe Jefferson Starship . https://de.wikipedia.org/wiki/Marty_Balin - www.martybalinmusic.com Hits der Gruppe waren " Somebody To Love ( 5/1967 ) - " Miracles " ( 9/1975 ) Marty Balin war ab 1985 nicht mehr in der Band. Er wurde 76 Jahre alt.