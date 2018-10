Latin Pionier Jerry Gonzales gestorben

Der am 5.Juni 1949 in New York geborene Trompeter Jerry Gonzalez ist am 1.Okt. in Madrid verstorben. Er starb an einer Rauchvergiftung. Der Gründer der " Fort Apache Band " galt als Pionier des Latin Jazz. hierzu https://de.wikipedia.org/wiki/Jerry_Gonzalez Auch unter www.billboard.com Informationen u. www.google.de