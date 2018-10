Kulturminister arbeiten enger zusammen

Ab 2019 leitet der Hamburger Kultursenator die neu gegründete Kulturministerkonferenz ( Kultur-KM ) Den Vorsitz der Kultur-MK soll dann immer bei dem Land liegen das aktuell den Vorsitz in der Ministerkonferenz hat .