Jazzsängerin Nancy Wilson verstorben

Jazzsängerin Nancy Wilson gestorben

Geboren am 20.Februar 1937 - seit den 50er Jahren nahm sie im Bereich Pop - R&B -Soul u. Disco diverse Alben auf .Davon waren 34 in den Charts.. Sie wurde mit mehreren Grammys ausgezeichnet . Arbeitete mit Hank Jones -Art Farmer - Henry Johnson u. vielen weiteren Musikern zusammen . Am 13.Dezember starb sie in Kalifornien , nach längerer Krankheit in Kalifornien. Auftritte mit Nat King Cole u. Sarah Vaughan und erhielt für die Nancy Wilson Show den Emmy Award . Auftritte in Las Vegas machte sie zur Jazz-Legende. Auf der Bühne stand sie bis 2011. Auch unter www.billboard.com Informationen u. www.google.de