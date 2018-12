11 Spielstätten in NRW gewürdigt

Zum zehnten Mal zeichnet der www.lmr-nrw.de Spielstätten mit Prämien zwischen 5.000.-€ und 25.000.-€ aus. 25.000.-€ erhält das www.domicil-dortmund.de - 20.000.-€ das www.loftkoeln.de der www.bunker-ulmenwall.org das Loch in www.wuppertal.de -10.000.-€ das www.schauspielhaus-bergneustadt.de die www.jazz-schmiede.de u. www.blackbox-muenster.de - das www.zakk.de in www.duesseldorf.de -weitere Auszeichnungen gingen an www.kowald-ort.com in www.wuppertal.de - www.klangbruecke.de in www.aachen.de und www.altstadtschmiede.de in www.recklinghausen.de . Die Prämien werden im Januar übergeben.