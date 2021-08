Jazz-Aktuell

Eröffnung Kieler-Woche 4.9.

Die Eröffnung der www.kieler-woche.de findet in Kiel-Schilksee am 4.9. statt so die Stadt www.kiel.de und das Programm des Segelevents unter www.kieler-woche.de/programm