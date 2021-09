Jazz-Aktuell

Jazzit Salzburg u. Birdseye Basel -Wien

Jazzit Salzburg u. Birdseye Basel - Wien

In www.salzburg.info/de hat der Jazzclub www.jazzit.at sein neues Programm veröffentlich. Wie auch in www.basel.com/de der Jazzclub www.birdseye.ch In www.wien.info/de sind unter www.ig-jazz.at diverse Clubs gelistet und Veranstaltungen im www.porgy.at