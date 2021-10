Jazz-Aktuell

Veranstaltungen Kiel

Veranstaltungen Kiel

In der https://www.kunsthalle-kiel.de die Ausstellung " Amazon of Pop " https://de.wikipedia.org/wiki/Kunsthalle_Kiel Im Kulturforum der Stadt https://www.kiel.de - https://de.wikipedia.org/wiki/Kiel Konzerte im Kulturforum -direkt in der Innenstadt gelegen , https://www.kiel.de/de/kultur_freizeit/kulturforum/index.php und die Nacht der Museen unter https://womu.kiel.de Auch Karten für Konzerte für die https://www.wunderino-arena.de - https://de.wikipedia.org/wiki/Wunderino_Arena