Verschoben Grammy Award

Die Verleihung des Grammy Award ,die am 31.01. stattfinden sollte ,ist auf Grund der Coronavirus verschoben worden . Ein neuer Termin steht noch nicht fest und wird unter www.grammy.com/recording-academy bekannt gegeben , oder auf der Seite von www.bllboard.com Die Verleihung Musikpreises in England soll am 08.02. unter www.brits.co.uk stattfinden .