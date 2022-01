Jazz-Aktuell

Ausschreibungen

Ausschreibungen

In www.kiel.de für das www.jugend-musiziert.org Anfragen in in Kiel Tel.0431-901-5275 oder per Mail unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Anmeldung für die VHS www.foerde-vhs.de - in www.koeln.de für das Festival www.c-o-pop.de auch der Landesmusikrat NRW hat diverse Ausschreibungen unter www.lmr-nrw.de