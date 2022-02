Jazz-Aktuell

Copenhagen Jazz-Festival ab 3.2.

Das Winterjazzfestival in Copenhagen beginnt am 3.02. Nachdem viele Beschränkungen in Dänemark aufgehoben sind ein Jazzfest mit vielen interessanten Konzerten https://jazz.dk/forside - siehe auch www.google.de Für das Festival im Sommer vom 24.06. bis 10.7. können auch jetzt Karten bestellt werden.