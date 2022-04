Jazz-Aktuell

Deutscher Jazzpreis vergeben

In www.bremen.de wurde der https://www.deutscher-jazzpreis.de - https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Jazzpreis an die Saxofonistin Charlotte Greve https://www.charlottegreve.de https://de.wikipedia.org/wiki/Charlotte_Greve ,sowie an den Sänger Michael Mayo https://www.michaelmayomusic.com . Für sein Lebenswerk wurde Ernst Ludwig Petrowski https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst-Ludwig_Petrowsky ausgezeichnet. Die Auszeichnungen fanden im https://metropol-theater-bremen.de statt. Der Preis wurde in 31 Kategorien vergeben.

Am 30.04. findet der Welttag des Jazz statt . In vielen Lokalitäten treten Bands u. Sänger auf. https://de.wikipedia.org/wiki/Internationaler_Tag_des_Jazz