Trauer um Dusko Goykovich

Ger Jazztrompeter Dusko Goykovich ist im Alter von 91 Jahren am 5.April in München verstorben . Er zählte zu den Jazzgrößen der 60er Jahre . Über sein Lebenswerk in vielen Bands siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Dusko_Goykovich