Jazz-Aktuell

Kiel /Kieler Woche

Kiel / Kieler Woche

Am 16.06. geht es in der Stadt an der Förde in www.kiel.de mit der www.kieler-woche.de los . Diverse Musikbühnen stehen in der Stadt von www.radiobob.de - RSH www.foerdebuehne.de dem www.ndr.de Kultur pur in der ganzen Stadt , mit bekannten Künstlern . Im Olympiahafen Schilksee ein Sportprogramm der Segler aus aller Welt. Erwartet werden über 3. Mill. Besucher ,die ein Buntes und Vielfältiges Programm erleben. Ob auf der Rathausbühne mit dem " Internationalen Markt " - wo die Eröffnung am 17.06. live stattfindet. - Der www.ndr.de/sh berichtet täglich aus Kiel . Es wird für jeden etwas geboten.