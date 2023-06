Jazz-Aktuell

Till Brönner in Kampen / Sylt

Jubiläums - Konzert von https://tillbroenner.de https://de.wikipedia.org/wiki/Till_Brönner in in Kampen /Sylt www.kampen.de https://de.wikipedia.org/wiki/Kampen_(Sylt) am 30.6. mit dem Eliane Elias Trio feat Marc Johnson(b) - Rafael Barata (dr) -u. die Big Band der Bundeswehr Spezial guest : Jeff Cascaro Am 1.7. Till Brönner & Band Special guest : Atrin Madani - sowie die Big Band der Bundeswehr - Spezia guests : Diana Schuur / Tom Gaebel & Joja Wendt - Der Eintritt ist frei. Anfragen über https://9pm-media.com