Jazz-Aktuell

Jazz by Till Brönner

Beim fünfjährigen Jubiläums Konzert in www.kampen.de https://de.wikipedia.org/wiki/Kampen_(Sylt) von u. mit https://tillbroenner.de https://de.wikipedia.org/wiki/Till_Brönner am 30.06. u. 01.07. ,welches kostenlos war , konnten Spenden in Höhe von 20.000.-€ gesammelt werden. Aufgetreten waren die Big-Band der Bundeswehr - Eliane Elias Trio - sowie Till Brönner mit Band und weitere Bands u. Künstler . Der Betrag von 20.000.-€ geht an die Tafel auf Sylt , so die Mitteilung von https://9pm-media.com