Trauer um Jazzmusiker Petrowsky

Der Saxofonist Ernst Ludwig Petrowsky ( "Luten " ) ist am 10.7. in Berlin im Alter von 89 Jahren verstorben. Er prägte den Jazz in der DDR und spielte mit diversen Jazzgrößen und eigenem Sextett in der DDR und in den 80 Jahren auch im Westen zusammen https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst-Ludwig_Petrowsky Weitere Infos unter www.google.de