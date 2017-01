Jazzarchiv Edelhagen

Ganz Hamburg wird Teil eines ungewöhnlichen Countdown . Ab 1. Jan. bis zur Eröffnung erstrahlen Gebäude -Werbeflächen u. öffentliche Plätze täglich in anderer Farbe. Auf der Elbphilharmonie-Fassade werden die Tage u. Sekunden per Laserbeleuchtung heruntergezählt. Ein einzigartiges Lichtspektakel für alle gibt es auch bei der Eröffnung am 11.01 u. 12.01. Die Musik ,die im großen Saal erklingt , wird in Echtzeit in Farben u. Formen übersetzt , die auf das Gebäude projiziert werden. Zu sehen von Süden u. Westen aus oder im Livestream auf www.elbphilharmonie.de - Pünktlich zur Eröffnung würdigt die Post das neue Hamburger Wahrzeichen auf einer Briefmarke . Die Marke ist Landesweit ab 2.Jan. in vielen Filialen erhältlich ist . Eine limitierte Karte mit Stempel können Sammler am 2.Jan. zwischen 9 und 17 Uhr an einem speziellen Poststand im Besucherzentrum der Elbphilharmonie erwerben. Auf dem Elbphilharmonie Youtube- Kanal gibt der Orgelbauer einen Einblick und erklärt was ein Pfeifen- Kindergarten ist. Tickets und weitere in Informationen der Elbphilharmonie & Laeizhalle unter www.elbhilharmonie.de

Bettensteuer - Hamburg Bettensteuer - Hamburg Aus der Hamburger Bettensteuer ( die seit 2013 besteht ) fließen Kultur , Tourismus , Sport u. Medien im nächsten Jahr 13,3 Mill. € zu . - Ziel sei es , mit den Mitteln die Attraktivität Hamburgs weiter zu stärken, so die Wirtschaftsbehörde. In der Kultur werden knapp 7 Mill. Euro unter anderem Kulturfestivals -Sonderausstellungen der Museen - Theaterproduktionen mit überregionaler Anziehungskraft unterstützt. Informationen unter www.hamburg.de Bewerbung für Komponisten bis 10.01 Bewerbung für Komponisten bis 10.01 Die IG-Jazz / Neuer Deutscher Jazzpreis Mannheim bietet einen Kompositionspreis an . Bewerbungen ---Informationen u. Hinweise auf der Webseite www.ig-jazz.de u. www.neuerdeutscherjazzpreis.de Jazz u. mehr - im TV Jazz u. mehr - im TV www.arte.tv/de 26.12. 5.00 Wayne Shorter / 30.12. 5 Uhr The Black Kays und ab 21.50 The Rolling Stones in Havanna / ab 23.45 The Doors / ab 1.10 Damon Albern u. Radiohead in Concert ---- www.br.de/fernsehen/ard-alpha am 25.12 22.30 alpha-Jazz - 31.12. ab 20.15 Jazzwochen Burghausen und weitere Konzerte ( ca über 5 Stunden Jazz ) www.3sat.de 31.12 ab 6.30 Pop around the clock / 31.12. www.br.de ab 0.55 Thilo Wolf & Friends u. 2.25 Afrika Festival Würzburg 2016 - siehe auch www.hoerzu.de ------ " Allen Freunden ein " Schönes - Liebes - Gutes und Gesundes " Weihnachtsfest und ein jazziges Jahr 2017 Historische Ratsprotokolle Kiel online Historische Ratsprotokolle Kiel online Seit 1945 tritt monatlich die Ratsversammlung zusammen. Diese Arbeit der Stadtpolitik is Tagesordnung . Die Niederschriften der Ratsversammlung gehören zu den wichtigsten stadthistorischen Dokumenten der Kieler Zeitgeschichte. Mehr als 400 Sitzungen von 1845 bis 1999 sowie der Gemeinderate von 1934 bis 1945 sind im Online-Katalog des Kieler Stadtarchiv abrufbar . Rund 190.000 Seiten mussten dafür digitalisiert werden .Zugleich wurden Bände von einer Restaurierungsfirma entsäuert , um die Haltbarkeit des Papiers zu erhöhen. Die Protokolle der Ratsversammlung und Gemeinderäte aus 66 Jahren finden sich auf der Startseite des Online Kataloges des Stadtarchivs unter http://katalog-stadtarchiv.kiel.de - Die Protokolle dokumentieren die mühevolle Sacharbeit einer demokratischen Selbstverwaltung.. - Eine interessante Information aus Kultur und Geschichte der Stadt Kiel -für Kieler und ehemalige Kieler . Ob Schulplanung 1965 , mit Situation der Schlachthofbetriebe, mit der Betreuung von " Schlüsselkinder " ( 18. Februar 1965 ) - Verkehrssituation am Berliner Platz . Emotional die Diskussion beim Tagespunkt 6 -Staßenbenennungen: Die neu durch die Altstadt gezogene Verbindungsstraße sollte nach Otto Eggerstedt benannt werden. Dieser war als Sozialdemokrat Mitglied von Stadtverordnetenversammlung und im Reichstag während der Weimarer Republick und wurde 1933 von den Nationalsozialisten ermordet. So die Vielfalt an Themen. Niederschriften aus der Zeit des Nationalsozialismus von 1934 bis 1945. Alle Themen unter http://katalog-stadtarchiv.kiel.de - Weitere News aus Kiel unter www.kiel.de www.kieler-woche.de u. www.kiel-sailing-city.de Ransomware Entschlüsselung Ransomware Entschlüsselung Der Verschlüsselungstrojaner Cryptxxx kann von www.kaspesky.com/de mit dem " RannohDecryptor behoben werden . Es wurde eine neue aktualisierte Version entwickelt Auch wird zur Anzeige geraten u. es sollten keine Zahlung geleistet werden . Kaspersky bietet den Tool kostenlos an www.kaspersky.com/de 3 Sat TV Programm 3 Sat TV Programm 3 Sat Thementagfestival 27. bis 31.12. - 27.12. ab 5.55 "Expedition Wüste " www.3sat.de/?190084 / 28.12 " Welt der Antike " ab 5.55 www.3sat.de/?190261 / 29.12. " Traumziele " www.3sat.de/?190250 / 30.12 ab 6.20 " Kabarett & Comedy " www.3sat.de/?189916 - 31 12. ab 6.30 " Pop around the clock " www.3sat.de/?189766 --- Musik : " Hansel u. Gretel " 24.12. ab 2015 www.3sat.de/?189802 ---- Christmas in Vienna - Wiener Konzerthaus www.3sat.de/?173973 - www.3sat.de/musik --- Dokumentationen & Reportagen --- 24.12. ab 19.15 " Lebkuchenreise " Geschichte des Lebkuchens www.3sat.de/?184500 - 25.12. ab 19.10 " Weihnachtsbäckerei in Europa " www.3sat.de/?190034 - 26.12. ab 19.15 " Pummerin :Die Stimme Österreich - Üstereich größte u. schwerste Glocke " www.3sat.de/?190253 - 1.1.2017 ab 12.25 " Album 2016 - Bilder eines Jahres " - -- 1.01.2017 ab 18.15 " Reisen in Ferne Welten (1-2/6 ) www.3sat.de/?190211 - " Der Meisterfälscher " ab 2.Jan - 3.. Jan an -4.Jan.- 5 Jan. jeweils ab 19.20 u. 7. Jan um 19.30 - - 3.Jan ab 14.15 Mallorca a la Cart u. 5.Jan ab 14.35 " Griechenland ( 1-5/5 ) - Musik / Film : 24.12. ab 17.05 Glenn Miller Story " Biografie über Glenn Miller www.3sat.de/?178105 / 24.12. ab 22.15 " Glückskind " nach Steven Uhly / - 25.12. 9.40 - 26.12 10.10 " Ihr Name Maria " - 26.12. ab 20.15 " Anna Karenina " u. ab 22.10 " Stolz u. Vorteil " von Tolstoi www.3sat.de?179905 - - 26.12. ab 16.25 Hatari - Abenteuerfilm www.3sat.de/?184603 u. am 26.12. ab 20.15 " Misfits " Klassiker mit Marilyn Monroe www.3sat.de/?189798 - 1.Jan. ab 22.05 " Zwischen zwei Welten " - 2.Jan. ab 20:15 u. ab 23.00 " Elvis " u. " Der King lebt -Elvis Presley in Deutschland " www.3sat.de/?190024 - 5.Jan 20.15 Hitchcock Klassiker " Im Schatten des Zweifel " www.3sat.de/?189932 - ab 22.25 " Saboteure " www.3sat.de/?189933 -www.3sat.de/film / www.3sat.de/mediathek - www.facebook.com/3sat.de und das vollständige Programm www.3sat.de/3sat.php?programm_index.html - 3sat wünscht allen Zuschauerinnen u. Zuschauern ein besinnliches Weihnachtsfest u. alles Gute für das neue Jahr. Chartlisten / Schallplattenkritikpreis Chartlisten / Schallplattenkritikpreis Die US- Chartliste und News sind unter www.billboard.com - wobei alle Informationen der Charts in Deutschland unter www.gfk-entertainment.com gelistet sind . Der Schallplattenkritikpreis mit diversen Infos auf der Seite www.schallplattenkritik.de Birds Eye Jazzclub Basel Birds Eye Jazzclub Basel Hier alle Konzerte und Vorschau auf 2017 des Jazz - Clubs in Basel . www.birdseye.ch