Jazzarchiv Edelhagen

Jazz in Salzburg " www.jazzit.at " 2017 Jazz in Salzburg " www.jazzit.at 2017 Salzburg bietet verschiedene Events und Ausstellungen an u. Jazz im www.jazzit.at Infos zu den Veranstaltungen unter www.salzburg.info Wien Jazz u.m. diverse Veranstaltungen 2017 Wien Jazz u.m. diverse Veranstaltungen 2017 Jazz unter www.ig-jazz.at u. www.porgy.at -weitere musikalische Veranstaltungen unter der Seite www.wien.info Senioren-Monatskarte ab 1.März Kiel Senioren-Monatskarte ab 1. März Kiel Ob zu Sportveranstaltungen - Musikveranstaltungen oder Arzttermin , ab 1. März können Kieler Senioren 25 % sparen. Statt 49 € kostet die Karte dann 36,75 € . Wer über 65 Jahre alt ist u. den Wohnsitz in Kiel hat , kann die personengebundene Monatskarte für die Zone 4000 ( Kiel / Kronshagen / Melsdorf u. Ottendorf / Kiel Schilksee u in Kiel Oppendorf ) nutzen für die KVG -VPP u. Autokraft . Auch die Schifffahrt ist eingeschränkt möglich . Die Karte gilt Werktags von 0 Uhr bis 6 Uhr u. von 6 bis 24 Uhr. Interessenten finden im Internet unter www.kvg-kiel.de/seniorenabo.pdf u. in einem Faltblatt bei der KVG Informationen ,so der www.seniorenbeirat-kiel.de u. www.kiel.de Jugend musiziert - Wettbewerbe Jugend musiziert - Wettbewerbe Regionalwettbewerbe in Kiel am 4 u. 5. Februar in der Musikschule Kiel - Schwedendamm 8 und im Ernst Barlach Gymnasium ( Charles Roß Ring 53 ) Musiziert wird in den Kategorien Solo -Klavier -Harfe-Gesang u. Drum-Set (Pop) sowie in den Ensemble-Kategorien Streicher Kategorien -Bläser Ensembles - Akkordeon -Kammermusik und Neue Musik . In 140 Regionen in Deutschland werden die Wettbewerbe ausgetragen . www.jugend-musiziert.org - Die Besten der Landeswettbewerbe in Schleswig Holstein nehmen am 17 / 18 März in Lübeck teil und dann beim Bundeswettbewerb vom 1. bis 8. Juni in Paderborn. Veranstalter ist der Musikrat www.musikrat.de u. Schirmherr der Bundespräsident . Jugend musiziert gibt es seit 1963 . www.kiel.de richtet den Wettbewerb für die Städte Kiel - Neumünster -Kreis Plön u. Rendsburg -Eckernförde aus. Sa.4.02 bis 18 Uhr ( Klavier) Schwedendamm 8 u. 9 bis 16.40 Scharls Roß Ring 53 u. 5.02 9 bis 14.30 Schwedendamm 8 u. Scharles Roß Ring 53 Anfragen unter 0431 / 901-3408 Swiss Music Award 10.02. Zürich Swiss Music Awards 10.02 Zürich Am 10.02 werden in Zürich die Music Awards der Schweiz verliehen . Es ist gleichzeitig ein Jubiläum -das 10 Jahr der Verleihung. Voting und diverse Infos zur Preisverleihung unter https://swissmusicawards.ch/de Kieler-Woche 2017 mit News Kieler Woche 2017 mit News Auf der Messe www.boot.de präsentiert sich die Kieler-Woche 2017 .- In der Zeit vom 17. bis 25. Juni gehen Segler aus 50 Länder an den Start, mit mehr als 3.500 Seglerinnen u. Segler. Auch werden wieder rund 3 Mill. Gäste erwartet , zum größten Sommerfest im Norden Europas . Diverse Musikbühnen - ein Internationaler Markt - Kleinkunst und Höhepunkte des Segelns -wie die Segel-Bundesliga und Para World Sailing werden den Besucherinnen u. Besuchern präsentiert. Kiel trägt den Titel " Weltstadt des Segelns " so der Stadtpräsident Hans Werner Tovar , zu Recht. In Düsseldorf auf der Boot gibt es einen Vorgeschmack bis 29.Jan. in der Halle 14 Stand D 39 ( 10 bis 18 Uhr ) - Weitere Höhepunkte in Kiel : Verleihung des Weltwirtschaftspreises am 18. Juni - Windjammerparade am 24.Juni u. das Abschlußfeuerwerk 25.Juni - Das Geschehen kann Dank des bewährten Kieler Woche TV das Geschehen auf der Regattabahnen weltweit verfolgen - Livestream der Kieler Woche TV powered by www.audi.de ( 2016 waren es rund 480.000 abrufe) Angebote für alle Altersgruppen bietet die www.kieler-woche.de und die Stadtseite von Kiel mit Stadtplan u. v. m . www.kiel.de Sparkassen Arena Kiel Konzerte Sparkassen Arena Kiel Konzerte Neben Veranstaltungen mit dem Handballverein www.thw-handball.de bietet das Konzerthaus diverse Konzerte an . Das Konzerthaus in der Innenstadt mit großem Parkplatz bietet ca. 10.000 Besuchern Platz . Karten unter 0431 98 210 226 ( Mo.- Fr. 9-18 Uhr / Sa. 9-13 Uhr Alle Infos zu Konzerten u. Vorschau unter www.sparkassen-arena-kiel.de Elphilharmonie Konzerte Elbphilharmonie Konzerte Konzerte der Elbphilharmonie können als Live-Stream auf einem Youtube-Kanal angesehen werden. Alle Informationen und Hinweise zu Konzerten www.elbphilharmonie.de