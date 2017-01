Jazzarchiv Edelhagen

Der Schauspieler u. Musiker starb am 16.01. in Hamburg . Er war in der Hamburger Musikszene als Blues-u. Rock`n Roll Pianist bekannt. Viele kennen ihn auch aus der Comedy - Serie von Olli Dittrich , wo er mit den Worten " Halt die Klappe ,ich hab Feierabend " https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Jarnach In Hamburg war er unter seinem Künstlernahmen " Mr.Piggi " seit Jahrzehnten ein Begriff . Er wurde 1944 in Bad Godesberg geboren u. wurde 72 Jahre alt.

Sparkassen Arena -Kiel - Konzerte -2017 Sparkassen Arena-Kiel - Konzerte -2017 Diverse Veranstaltungen bietet das Konzerthaus an. Am 22.01. einen Seniorenkarneval 14 Uhr bei freiem Eintritt - u. vollem Haus . Zusätzlich gibt es Sportveranstaltungen des www.thw-handball.de . Alle weiteren Veranstaltungen - Karten unter 0431-98 210 226 ( Mo. bis Fr. von 9 bis 18 Uhr / Sa. 9-13 Uhr ) Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. alle Termine u. Vorschau www.sparkassen-arena-kiel.de DJ Bobo auf Tournee Dj Bobo auf Tournee Der am 5. Jan. 1968 als Rene Baumann im Kanton Aargau geborene Musiker hat in Rust vor ausverkauftem Haus seine Tournee gestartet , die ihn diverse Städte führt . Alle Termine- Videos auf der Seite www.djbobo.ch Acoustic Music Newsletter Acoustic Music Newsletter Workshops - Behandlung von Gitarren - und viele News - und Neuigkeiten auf der Seite von www.acoustic-music.de Paul Lincke Ring an Wolfgang Niedecken Paul Lincke Ring an Wolfgang Niedecken Der Gründer der Kölschrock-Band Wolfgang Niedecken ( Musiker-Maler- Autor -Komponist ) erhält am 26.März den Paul Linke Ring der Stadt Goslar . Die Jury : " Er sei ein unabhängiger -hochaktiver Freigeist mit Haltung und Virtuosität . Wolfgang Niedecken wurde am 30.03.1951 in Köln geboren u. gründete 1976 die Gruppe www.bap.de - Der Preis , nach dem Operetten -Komponisten Paul Lincke benannt , der am 7.11.1866 in Berlin geboren wurde und in Hahnenklee /Harz am 3.9.1946 starb . Träger des Ringes sind u. a. Udo Jürgens - Peter Maffay- Clueso und 2016 Helge Schneider . 3 Sat TV Programm 3 Sat TV Programm Musik : 80 Jahre Israel Philharmonic Orchester - " Geburtstagskonzert " 14.Jan. 20.16 www.3sat.de/?190384 22.00 " Orchester im Exil " www.3sat.de/?190205 www.3sat.de/musik ----- Kultur & Wissen 14.01 19.10 " Sedar Somuncu " Schauspieler / Kabarettist " www.3sat.de/?185663 - 23.30 " Ich stelle mich - Heino bei Sandra Maischberger" Was 20.Jan 21.00 Was will Trump www.3sat.de/makro - Dokumentationen & Reportagen 16.01. 17.40 " Radioaktive Wölfe: Nach der ultimativen nuklearen Katastrophe " www.3sat.de/?172130 20.15 " im Regenwald der Geisterbären " 21.00 " Bärenkinder " -- 17.01. 22.25 " Die Rede : " Yes ,we can " vom 4.Nov.2008 von Barack Hussein Obama als erster Afroamerikaner als Präsident der USA " - 18.01. 14.50 " Der Pazifische Feuerring " ( 1-4/4 ) www.3sat,de/?180513 - 18.01. 20.15 " Schweizer Rettungsflugwacht " ( 3-5/5 ) - www.3sat.de/?190535 - 20.01. 20.15 " Vorsicht Trickbetrüger -Was tun dagegen & Co" - Film : 15.01 u.27.01 ab 14.15 " Downtown Abbey " Auftakt zur vierten Staffel www.3sat.de/?190575 Dokumentarfilm " Song from the Forest " 16.01. 22.25 " Drama mit Katharina Böhm u. Harald Krassnitzer " 17.01 20.15 www.3sat.de/?119337 - www.3sat.de/film - Wissenschaft & Technik 19.01 20.15 www.3sat.de/?190509 u. 21.00 www.3sat.de/scobel -Kabarett & Comedy 15.01 " Rückspiegel Django Asül " 20.15 www.3sat.de/kleinkunst - Mediathek www.3sat.de/mediathek Informationen auch auf http://twitter.com/3sat u. www.facebook.com/3sat.de Das Vollständige Programm unter www.3sat.de/3sat.php?programm_index.html Copy by : www.zdf.de www.3sat.de Nachwuchsbands gesucht Nachwuchsbands gesucht www.kieler-woche.de sucht Nachwuchsbands für die www.junge-buehne-kiel.de - Bewerben können sich für das Musikprogramm junge Bands u. Solokünstler. Bewerbungen mit Bandfoto und Videoclip - oder einem Link zu einem Videoclip , in dem ein eigener Song präsentiert wird. Das Video muß nicht professionell produziert sein. Auch Handyvideos u. Standbilder werden von der Jury akzeptiert. Die Bewerber dürfen höchstens 27 Jahre alt sein , bei Bands ist das Durchschnittsalter der Mitglieder entscheidend. Bewerbungen für die musikalische Zugehörigkeit ,wie Rock / Hardcore /Metal - Punk / Alternative /Indie - HipHop / Reggea /Soul - Singer / Songwriter /Folk oder Pop / Electro/ Dance Weitere Infos zu den Bewerbungen unter www.junge-buehne-kiel.de u. www.facebook.com/jungebuehnekiel - Zur Seite der Stadt mit Kulturangeboten und Informationen www.kiel.de HH-Billstedt erhält Kulturpalast HH-Billstedt erhält Kulturpalast Das neue Gebäude in Hamburg -Billstedt wurde eröffnet . Es bietet Platz für einen Theatersaal , ein Tonstudio , Probebühnen , Tanzstudios , Ateliers und Kindertagesstätte. Mit Gesamtkosten von ca. neun Mill.€ durch Eigenmittel -Spenden-u. öffentliche Träger wurde das Haus neu eröffnet in Hamburg -Billstedt/ Horn . Der Spatenstich war im Mai 2015 und war ein Schlüsselprojekt für Billstedt /Horn das seit 2005 ein RISE Fördergebiet ist . www.hamburg.de/kulturbehoerde Jazz im Audi Forum Ingolstadt Jazz im Audi Forum Ingolstadt Am 19.Januar kommt Chris Barber mit seiner Band nach Ingolstadt .Der 86 jährige Musiker , der über 16.000 Konzerte in seiner Laufbahn gegeben hat ist einer der erfolgreichsten Jazzmusiker. www.chrisbarber.net - Die Konzerte im Audi -Forum finden in Zusammenarbeit mit dem Jazz-Club www.birdland.de statt. Am 19. Februar folgt dann der Pianist www.christianelsaesser.de mit seinem Orchester. Weiter geht es am 23. März mit Engelbert Wrobel www.swingsociety.de und im April ( 27.04) folgt der Tenorsaxofonist Don Menza www.donmenza.com - der als Arrangeur für Jazz-Legenden wie Woody Herman -Stan Kanton-Max Greger u. Buddy Rich sich einen Namen machte. Karten zum Preis von 25 € unter 0800 283 4444 oder Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. Das Audi Forum bietet in Ingolstadt jeden Donnerstag mit namhaften Musikern in der " After Work Jazz Lounge " Swing -Latin -Mainstream oder Soul an -bei freiem Eintritt so www.audi.de