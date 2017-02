Jazzarchiv Edelhagen

Der britische Bassist / Sänger und Frontmann der Gruppe " Asia " - geb. 12.Juni 1949 ist am 31.01.2017 verstorben . Hits wie " Heath of the Moment " mit Asia u. a. machten ihn zu einem bekannten Musiker https://de.wikipedia.org/wiki/John_Wetton mit allen Details . Er starb an Darmkrebs und hinterläßt eine Familie und in der Musik eine Lücke. Er hatte mit King Crimson - Uriah Heep -Roxy Music zusammengespielt . Seine Webseite www.johnwetton.com Er wurde 67 Jahre alt .

Jazz im Pferdestall Jazz im Pferdestall In Zusammenarbeit mit www.ndr.de/info leitet der Trompeter -Komponist www.nilswuelker.com auch wieder die Jazzreihe " Jazz im Pferdestall " im www.schlossagathenburg.de jeden Samstag gibt es Jazz unter seiner künstlerischen Leitung. Barbara Dennerlein mit News Barbara Dennerlein mit News Ihre DVD " My Moments " wurde bei den 30.Annual Jazz Station Awards als " The Best Jazz 2016 " ausgezeichnet und so reiht sich zu den Jazzgrößen wie u. a. www.roncarter.net - dem Drummer www.drstevegadd.com u. www.randyBrecker.com oder www.patmetheney.com ein. Alle Infos zur DVD auf ihrer Webseite. In der www.philharmonie-essen.de war ein ausverkauftes Konzert mit einem jubelndem Publikum . Tour-Daten u. News unter www.barbaradennerlein.com Carsten Mohren - Keyborder gestorben Carsten Mohren - Keyboarder-gestorben Der Sänger-Komponist u. Keyboarder der Gruppe www.rockhaus.net ist in Berlin am 31.1. 2017 verstorben . Geboren wurde er 1962 . Noch vor kurzem stand er auf der Bühne. siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Carsten_Mohren . Genannt wurde er auch Beethoven . Er wurde 54 Jahre alt und hatte den Kampf gegen den Krebs verloren. Rockhaus zählte zu jüngeren Bands der DDR , die Rock -Pop -New Waves spielten. Viele Freunde nahmen vor der Klinik abschied. Berliner Festspiele News Berliner Festspiele News Die Berliner Festspiele stellen in den Newslettern ihr neues Programm vor und Hinweise zu Ausstellungen im www.gropiusbau.de Alle Informationen unter www.berlinerfestspiele.de Deutsche Welle Musikfilm ausgezeichnet Deutsche Welle Musikfilm ausgezeichnet Beim französischen Festival International de Programm Audiovisuels ( FIPA ) in Biaritz ist der Musikfilm " Currrentzies -der Klassenrebell " mit dem " Fipa d`or " ausgezeichnet worden.Der Film über über den grichischen Dirigenten Theodor Currrentzis war im Herbst von der DW ausgestrahlt worden . Es liefen elf europäische Filme in der Kategorie " Musique et Spectacle" . Die Entscheidung für den Film von Regisseur Christian Berger ist einstimmig gefallen. . Der grich.Dirigent Teodor Currentzis misch die Musikwelt auf -verschiebt die Grenzen zwischen den Genres und inszeniert sich als Popstar der Klassik. 130 Produktionen aus der ganzen Welt hatten sich in zehn Kategorien vorgestellt. - Unter dem Link der DW diverse Informationen zur Kultur und anderen Themen - siehe Impressum - www.dw.com Monatsprogramm des WDR 3 Monatsprogramm des WDR 3 Eine Jazznacht und das monatliche Programm unter www.wdr3.de Jazz -Weltmusik i.d. Elbphilharmonie Jazz -Weltmusik i. d. Elbphilharmonie Die Konzerte in der Elbphilharmonie sind bis in den Sommer ausverkauft . Ab August wird ein Programm mit Filmmusik- Jazz -Weltmusik -Klassik angeboten. Karten werden für die Veranstaltungen ab 9.August bis 31. August werden ab Mitte Februar angeboten , so die www.elbphilharmonie.de Grammys 2017 am 12.02. Grammys 2017 am 12.02 Nominiert sind u.a. Adele -Bruno Mars -Keith Urban -Metallica bei der Grammy Verleihung in Los Angeles am 12.02. Unter https://de.wikipedia.org/wiki/Grammy_Awards_2017 und www.billboard.com/grammys und der www.grammy.com gibt es diverse Infos zu den Nominierungen und Künstlern .