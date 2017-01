Jazzarchiv Edelhagen

Nominiert sind u.a. Adele -Bruno Mars -Keith Urban -Metallica bei der Grammy Verleihung in Los Angeles am 12.02. Unter https://de.wikipedia.org/wiki/Grammy_Awards_2017 und www.billboard.com/grammys und der www.grammy.com gibt es diverse Infos zu den Nominierungen und Künstlern .

Neue Mitglieder in der Rock and Roll of Fame Neue Mitglieder in der Rock and Roll of Fame Joan Baez - Electric Light Orchester -Yes - Pearl Jam werden in der Rock and Roll of Fame aufgenommen. Unter https://de.wikipedia.org/wiki/Rock_and_Roll_Hall_of_Fame gibt es diverse Infos und www.rockhall.com Neuer Kultursenator in Hamburg . Neuer Kultursenator in Hamburg . Nachfolger der Kultursenatorin Prof. Kisseler ( geb. 8.9.1949 verst. 7.10.2016 ) wird der Staatssekretär Carsten Brosda . Er hat das Amt seit der Erkrankung von Prof. B. Kisseler im April 2016 geleitet und seit ihrem frühen Tod vor 3 Monaten übernommen. Carsten Brosda studierte Journalismus u. Politikwissenschaft und leitete das 2011 geschaffene Amt Medien in der Staatskanzlei Hamburg . - Prof. Kisseler wird vielen ,für ihren Einsatz in der Kultur in Erinnerung bleiben . www.hamburg.de www.hamburg.de/kulturbehoerde Kategorien des ECHO stehen fest (22 statt 31) Kategorien des ECHO stehen fest 22 statt 31 ) Der ECHO wird in diesem Jahr in insgesamt 22 Kategorien vergeben , 9 weniger als bisher. Die Reduzierung der Preiskategorien ist ein zentraler Baustein der im Dezember von der Musikindustrie angekündigten Neuausrichtung des Musikpreises. Weitere Veränderungen betreffen unter anderem Rolle , Aufbau und Zusammensetzung der ECHO-Jury. Künftig wird es für jedes musikalisches Genre eine Fachjury geben , deren Stimme darüber hinaus auch ein deutlich höheres Gewicht bei der Vergabe hat. Nach dem 25.Jubiläum 2016 findet die Verleihung am 6 April in der Messe Berlin statt . Der Kartenverkauf startet voraussichtlich Ende Februar . ( Wir geben den Termin bekannt ) Das neue Verleihungskonzept wird in Zusammenarbeit mit dem Privatsender VOX www.vox.de umgesetzt , die den www.echopop.de übertragen , der seit 1982 zu den wichtigsten Musikpreisen der Welt zählt .( 2016 mit Andreas Bourani / Helene Fischer / Depeche Mode / Lady Gaga / Herbert Grönemeyer / Linkin Park / Bob Geldorf / Robbie Williams / Adele / Rammstein / David Guetta / Coldplay / Die Toten Hosen / und CRO - Weitere Informationen unter www.echo-deutscher-musikpreis.de u. www.musikindustrie.de 3 Sat TV Programm 3 Sat TV Programm Musik : Samstag 28.1 -20.15 Zubin Mehta dirigiert Brahms www.3sat.de/?190546 ab 21.05 Zubin Mehta -Dirigent u. Weltbürger " www.3sat.de/?190592 www.3sat.de/musik - Kultur & Wissen : Kulturpalast -neue Staffel : Gast Ärzte Schlagzeuger u. Sänger Bela B 28.1. -19.30 www.3sat.de/?174988 - 3.02 Wohin Steuert Italien 21.00 www.3sat.de/makro - Dokumentationen & Reportagen : " Die schönsten Fährpassagen " 30. 1. an 13.20 (1-3/3) - - 30.1. ab 14.50 " Seen auf dem Dach der Welt " (1-5/5) - 30.1. ab 20.15 " Die Macht der Jahreszeiten " Frühling & Sommer - www.3sat.de/?188811 21.00 Herbst & Winter www.3sat.de/?188812 - 31.1. 22.15 " Das Leben nach den Anschlägen von Paris v.11.Nov.2015 - 1.02. 20.15 Busreise: Chinesen auf Europa -Tour 21.00 Leben in Chinas neuer Megacity www.3sat.de/?190654 u. ab 21.45 " China -Ein Milliardenvolk will reisen " - 2.02. - 17.45 " Die letzten Nomaden " www.3sat.de/?190151 - Film : 20.02. " Der NSU Komplex " 22.25 - 31.1. 20.15 " Racheengel " Ein Eiskalter Plan " www.3sat.de/?190876 1.02. 22.25 " Lautlose Morde " Thriller um Medikamententests in einer psychiatrischen Klinik" www.3sat.de/?174789 - 2.02. 22.25 " Geheimsache Phoenix " www.3sat.de/film - Wissenschaft & Technik : 2.02. 20.15 Mangelware Blut www.3sat.de/?190532 ab 21.00 " Mit Blut gegen Krebs " www.3sat.de/scobel - Kabarett & Comedy : 29.02. -21.00 20.15 Pufpaffs Happy Hour u. ab 21.00 " Jochen Malmsheimer " Halt mal Schatz " www.3sat.de/?188302 www.3sat.de/kleinkunst - // www.3sat.de/mediathek - www.facebook.com/3sat.de u. http://twitter.com/3sat Das vollständige Programm : www.3sat.de/3sat.php?programm_index.html ----- HKW öffnet wieder am 02.02. HKW öffnet wieder am 02.02. Das Haus der Kulturen öffnet wieder am 02.02. in Berlin. Nach diversen Umbauten und Restaurierungen erscheint das Haus der Kulturen im neuen Glanz und verschiedenen Veranstaltungen unter www.hkw.de Jazz in Salzburg " www.jazzit.at " 2017 Jazz in Salzburg " www.jazzit.at 2017 Salzburg bietet verschiedene Events und Ausstellungen an u. Jazz im www.jazzit.at Infos zu den Veranstaltungen unter www.salzburg.info Wien Jazz u.m. diverse Veranstaltungen 2017 Wien Jazz u.m. diverse Veranstaltungen 2017 Jazz unter www.ig-jazz.at u. www.porgy.at -weitere musikalische Veranstaltungen unter der Seite www.wien.info Jugend musiziert - Wettbewerbe Jugend musiziert - Wettbewerbe Regionalwettbewerbe in Kiel am 4 u. 5. Februar in der Musikschule Kiel - Schwedendamm 8 und im Ernst Barlach Gymnasium ( Charles Roß Ring 53 ) Musiziert wird in den Kategorien Solo -Klavier -Harfe-Gesang u. Drum-Set (Pop) sowie in den Ensemble-Kategorien Streicher Kategorien -Bläser Ensembles - Akkordeon -Kammermusik und Neue Musik . In 140 Regionen in Deutschland werden die Wettbewerbe ausgetragen . www.jugend-musiziert.org - Die Besten der Landeswettbewerbe in Schleswig Holstein nehmen am 17 / 18 März in Lübeck teil und dann beim Bundeswettbewerb vom 1. bis 8. Juni in Paderborn. Veranstalter ist der Musikrat www.musikrat.de u. Schirmherr der Bundespräsident . Jugend musiziert gibt es seit 1963 . www.kiel.de richtet den Wettbewerb für die Städte Kiel - Neumünster -Kreis Plön u. Rendsburg -Eckernförde aus. Sa.4.02 bis 18 Uhr ( Klavier) Schwedendamm 8 u. 9 bis 16.40 Scharls Roß Ring 53 u. 5.02 9 bis 14.30 Schwedendamm 8 u. Scharles Roß Ring 53 Anfragen unter 0431 / 901-3408 oder Mail Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. ( für den Bereich Kiel ) www.kiel.de