Jazzarchiv Edelhagen

Am 9.2. geht es für den Vorentscheid zum ESC . Der www.ndr.de hat eine Jury zusammengestellt und eine Live-Band ( Leitung Wolfgang Dahlheimer -" Studio Band v. TV total ) sorgt für den musikalischen Rahmen . Die Kandidaten sind Axel Maximilian Feige- Felicia Lu Kürbiß - Helene Nissen - Isabella " Levina " Lueen u. Yosefin Bouhler , die um den Platz in Kiew kämpfen. Übertragung am 9.2. ab 20.15 www.daserste.de Infos www.eurovision.de

Inselorchester erhält Kleinkunstpreis Inselorchester erhält Kleinkunstpreis Den Schwerter Kleinkunstpreis- den das Publikum wählte- ging an das " Inselorchester " . Das Inselorchester ist die Band von Axel Prahl , der als TV -Kommissar Thiel , bekannt ist . Eigentlich wollte er Musiklehrer werden , studierte dann aber Schauspiel in Kiel (1982-1985). Dazu folgende Anekdote : " In den 80 Jahren ging er nach einer Wette , in Kiel , in einem Nachthemd zur Brötchentheke am Marktplatz , um Brötchen zu holen ( so gegenüber hr2 ) u. gewann die Wette." Viele Kieler kennen seine Band von der www.kieler-woche.de , mit der er im Sommer wieder auf Tour ist . Seine erste CD veröffentlichte er 2012 ( Insel Sylt u. andere Orte ) www.axelprahl.de WDR 3 - Radio - Kurzinfo WDR 3 - Radio Kurzinfo 4 / 5.02 Live aus Gütersloh vom Jazzfest 0.00 bis 6.00 ---- 6.2 ab 22.00 Stan Getz - 7.2. ab 20.00 8 Festival of Bluegrass u. American Music - ab 22.00 Bundesjazzorchester -Leitung Niels Klein - 10.2. ab 20.00 Jazzfestival Münster u. ab 22.00 Straight Ahead -Phil Woods - 11.2. 13.00 Django Reinhardt -Billy Holliday u. Rudolf Toombs u. ab 20.00 Jazzfestival Münster 2017 -danach Jimmy Heath - 15.2. 20.00 Live aus Bielefeld -ab 22.00 Sounds of Island - 18.2. - 13.00 Johnny Hamlin - Nina Simone- Bibi Johns u. The Orioles - 20.2. ab 20.00 WDR Big Band -danach Bill Evans - 21.2. ab 22.00 Orch Kurt Edelhagen m. Annie Ross (1967 ) - 22.02 ab 22.00 WDR Folkfestival 1982 v. Kölner Domplatz - - 24.2 Klanglandschaften v. 3.11.2016 Muhlheim Ruhr ab 20.00 - 27.02 22.00 Buddy Rich - 28.02 ab 20.00 WDR Jazzfest 2017 in Güterloh - danach WDR Big Band mit Antonio Sanches ....... Alle Info www.wdr3.de Swiss Jazz Radio News Swiss Jazz Radio News Diverse Neuheiten im Programm , z.B. welche Alben in den letzten Wochen neu is Programm aufgenommen wurden . Konzerttips . Alle Festivaltips - Verlosungen - und einen Hinweis auf 800 Jazzkonzerte in der Schweiz u. natürlich ein jazziges Programm unter - ( Newsletter können bestellt werden ) www.radioswissjazz.ch Vorverkauf für Festival " Acht Brücken " Köln Vorverkauf für Festival " Acht Brücken " Köln Bereits zum siebten Mal fällt im April in Köln der Startschuss zum Festival " Acht Brücken " - Vom 28.04 bis 7 Mai erklingen 10 Tage Musik von zeitgenössischen Komponisten und Künstlern aus dem Jazz u.der Pop u. Weltmusik . Unter dem Motto " TON. SATZ.LAUT." werden rund 50 Veranstaltungen auf den Prüfstand gestellt.Töne seziert, Laute kombiniert u. Phoneme entlarvt. -Der Vorverkauf hat begonnen. Alle Informationen zu den Veranstaltungen u. dem www.philharmonie.tv unter www.koelner-philharmonie.de Philharmonie -Essen Philharmonie Essen Im Februar ist das Programm der Philharmonie-Essen besonders vielseitig. Orchesterkonzerte -Liederabende-Jazz , aber auch wie die " Nachtmusik " u. die zweite Auflage der der " Kubanischen Nacht" sorgen für eine große künstlerische Unterhaltung und ein unvergessliches Konzerterlebnis Alle Konzerte unter www.philharmonie-essen.de Jazz im Pferdestall Jazz im Pferdestall In Zusammenarbeit mit www.ndr.de/info leitet der Trompeter -Komponist www.nilswuelker.com auch wieder die Jazzreihe " Jazz im Pferdestall " im www.schlossagathenburg.de jeden Samstag gibt es Jazz unter seiner künstlerischen Leitung. Barbara Dennerlein mit News Barbara Dennerlein mit News Ihre DVD " My Moments " wurde bei den 30.Annual Jazz Station Awards als " The Best Jazz 2016 " ausgezeichnet und so reiht sich zu den Jazzgrößen wie u. a. www.roncarter.net - dem Drummer www.drstevegadd.com u. www.randyBrecker.com oder www.patmetheney.com ein. Alle Infos zur DVD auf ihrer Webseite. In der www.philharmonie-essen.de war ein ausverkauftes Konzert mit einem jubelndem Publikum . Tour-Daten u. News unter www.barbaradennerlein.com Berliner Festspiele News Berliner Festspiele News Die Berliner Festspiele stellen in den Newslettern ihr neues Programm vor und Hinweise zu Ausstellungen im www.gropiusbau.de Alle Informationen unter www.berlinerfestspiele.de