Jazzarchiv Edelhagen

Als Musikclub des Jahres wurde www.resonanz.club im Bunker in der Feldstraße , mitten in St. Pauli ausgezeichnet ( der Club wurde im Okt.2014 eröffnet ) - Club des Jahres mit der stärksten Newcomerförderung wurden die Astra Stuben www.astra-stube.de - Konzert des Jahres wurde Knust www.knusthamburg.de ( Im August spielten 4 Bands a 40 Minuten -Kettcar -Adam Angst Fortuna - Ehrenfeld -Liza & Kay u. special guest. Hamburger Kneipenchor . Bester neuer Club wurde Moloch im Gängeviertel www.moloch.de - Als Fremdveranstalter /Clubpromotor wurde www.oha-music.com und als Clubnacht des Jahres wurde www.waagenbau.com u. als Festival des Jahres (klein ,aber fein ) ging die Auszeichnung an www.hafenklang.org ( teilweise durch Spenden von NGO " Cadus " www.cadus.org/de/ ) Die Preisträger erhalten ein Preisgeld in Höhe von 10.000.-€ -finanziert von der Kulturbehörde . Ein Ehrenpreis erhielt Wolf von Waldenfels , der an der Entwicklung der Hamburger Clubkultur beigetragen hat. - Der Negativpreis " Die zerbrochene Gitarre " ging an die " Kioskflut in den Hamburger Ausgehviertel " ( siehe www.clubkombinat.de ) - Den Publikumspreis -mittels Voting , erhielt www.moloch.de - In einem Abstimmungsverfahren kürte die Jury aus 81 Bewerber die Preisträger .In der Jury saßen 174 Personen .Die Preise wurden vor 600 geladenen Gästen vergeben , so www.hamburg.de/kulturbehoerde

Sängerin des Hits " Lambada " tot aufgefunden Sängerin des Hits " Lambada " tot aufgefunden Die Sängerin des Welthits " Lambada " Loalwa Braz Vieira wurde in Rio de Janeiro ( in Saquerema bei Rio ) tot aufgefunden. Die verkohlte Leiche sei entdeckt worden , so die Polizei . Z.Zt. gibt es keine Hintergründe. Sie wurde 63 Jahre alt und arbeitete als Songwriterin. 3 Sat TV Programm 3 Sat TV Programm Musik : 21.Jan. ab 20.15 Elbphilharmonie 2017 - Eröffnungskonzert u. 21.45 Konzerthaus der Superlative www.3sat.de/?190545 - www.3sat.de/musik --- Kultur & Wissen : 21.1. -19.30 " Oliver Kalkofe " www.3sat.de/?186197 - 22.1. 19.30 - Museums-Check mit Markus Brock www.3sat.de/?186830 - 27.1. - 21.00 www.3sat.de/makro = China -Beben / Dokumentationen & Reportagen : Natur " Wölfe in der Schweiz 23.1 20.15 www.3sat.de/?190549 u 24.1. 13.40 " Mit Wölfen unter einer Decke " www.3sat.de/?154523 - 25.1. 13.15. " Reich der Tiefsee " - -25.1. um 20.15 Ausverkauf der Berge " Boom der Luxusimmobilien " www.3sat.de/?190454 - 25.1. 21.00 Begegnung am Jungfraujoch - 26.1. 14.05 " Entlang der Gewürzroute " (1-5/5 ) www.3sat.de/?189874 27.1. 20.15 " Bericht einer Tabuzone " Hörgerät / Film : 22.1 ab 14.15 Downtown Abbey www.3sat.de/?190575 - Dokumentarzeit : 23.1. -22.25 " Population Boom " www.3sat.de/?184819 - 24.1. 20.15 " Meine Tochter Anne Frank " (Doku) - 23.1. 21.45 Alexander Granach " Da geht ein Mensch" - 26.1. 22.25 " Ein perfekter Mensch" --- 27.1. 22.35 Thriller " Shanghai www.3sat.de/film Wissenschaft & Technik : 26.1. 20.15 " Wunderwerk Mensch " www.3sat.de/?179595 Kabarett & Comedy : Nuhr im Ersten " Der Satiregipfel " 22.1. 20.15 www.3sat.de/kleinkunst u. ab 21.00 " Christian Ehring " Keine weiteren Fragen " www.3sat.de/?188307 / 3 Sat Mediathek : www.3sat.de/mediathek - Infos : http://twitter.com/3sat u. www.facebook.com/3sat.de vollständige Programm unter www.3sat.de/3sat.php?programm_index.html copy by www.zdf.de u. www.3sat.de GURR - on Tour GURR - on Tour Die Popband startet am 20.01 in Nürnberg mit ihrer Tour quer durch Deutschland . Mehr unter www.dq-agency.com/dq_artists/gurr/ u. unter https://de-de.facebook.com/Gurrband Im Gepäck ihr Debütalbum Eurovision - erste Ausscheidung Eurovision -Erste Ausscheidung Am 09.02 findet die erste Ausscheidung zum ESC in der ARD statt. Der Kandidat aus Dortmund hat seine Kandidatur aus privaten Gründen zurückgezogen , so der www.ndr.de . Bei der Ausscheidung am 9.02. entscheiden die Zuschauer wer mit nach Kiew fährt . Alle weiteren Informationen unter www.eurovision.de Sparkassen Arena -Kiel - Konzerte -2017 Sparkassen Arena-Kiel - Konzerte -2017 Diverse Veranstaltungen bietet das Konzerthaus an. Am 22.01. einen Seniorenkarneval 14 Uhr bei freiem Eintritt - u. vollem Haus . Zusätzlich gibt es Sportveranstaltungen des www.thw-handball.de . Alle weiteren Veranstaltungen - Karten unter 0431-98 210 226 ( Mo. bis Fr. von 9 bis 18 Uhr / Sa. 9-13 Uhr ) Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. alle Termine u. Vorschau www.sparkassen-arena-kiel.de DJ Bobo auf Tournee Dj Bobo auf Tournee Der am 5. Jan. 1968 als Rene Baumann im Kanton Aargau geborene Musiker hat in Rust vor ausverkauftem Haus seine Tournee gestartet , die ihn diverse Städte führt . Alle Termine- Videos auf der Seite www.djbobo.ch Acoustic Music Newsletter Acoustic Music Newsletter Workshops - Behandlung von Gitarren - und viele News - und Neuigkeiten auf der Seite von www.acoustic-music.de Paul Lincke Ring an Wolfgang Niedecken Paul Lincke Ring an Wolfgang Niedecken Der Gründer der Kölschrock-Band Wolfgang Niedecken ( Musiker-Maler- Autor -Komponist ) erhält am 26.März den Paul Linke Ring der Stadt Goslar . Die Jury : " Er sei ein unabhängiger -hochaktiver Freigeist mit Haltung und Virtuosität . Wolfgang Niedecken wurde am 30.03.1951 in Köln geboren u. gründete 1976 die Gruppe www.bap.de - Der Preis , nach dem Operetten -Komponisten Paul Lincke benannt , der am 7.11.1866 in Berlin geboren wurde und in Hahnenklee /Harz am 3.9.1946 starb . Träger des Ringes sind u. a. Udo Jürgens - Peter Maffay- Clueso und 2016 Helge Schneider .