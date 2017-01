Jazzarchiv Edelhagen

3 Sat TV Programm 3 Sat TV Programm Musik : www.3sat.de/musik 7.01 20.15 Neujahrskonzert / Wien www.3sat.de/?174124 - Thementag : 8.01. ab 6.16 Winterwelten www.3sat.de/?190574 - Kultur : 9.01 ab 19.20 Auf den Spuren Luthers www.3sat.de/?189564 - makro : Risiko Armut 13.01. 21.00 www.3sat.de/makro Wissenschaft 12.01. ab 20.15 www.3sat.de/?190507 - danach 21.00 Das Versprechen vom Glück www.3sat.de/scobel Dokumentationen : 7.01 - Die letzte Saloniere 22.45 www.3sat.de/?190471 - 9.01 20.15 " Rheingold - 9.01. 23.55 Unser Leben- - 10.01 ab 13.35 " Panamericana" (1-7/7 ) www.3sat.de/?159273 - 11.01 u.18.01 ab 20.15 " Die Schweizer Rettungsflugwacht www.3sat.de/?190535 - 13.01. 20.15 " Land der Lügen " - - Film : Über Liebe u. Leidenschaft vom 7. -15.01. www.3sat.de/?189960 - Dokumentarfilmzeit 9.01 ab 20.25 " Children of the artic " - 10.01 ab 20.15 " Das Leben nach der Liebe " www.3sat.de/?190585 u www.3sat.de/film In der Mediathek unter www.3sat.de/mediathek - Infos auch auf www.facebook.com/3sat.de u. das vollständige Programm unter www.3sat.de/3sat.php?programm_index.html Copy by www.zdf.de www.3sat.de Eurovision - erste Ausscheidung Eurovision - erste Ausscheidung Der www.ndr.de hat die ersten Namen bekannt gegeben für den ESC die in der www.ard.de am 9. Februar auftreten und um den Einzug zur Endausscheidung vom 9. Mai bis 13. Mai in Kiew antreten . Axel Maximilian Feige (28 ) aus Hamburg / Felicia Lu Kürbiß (21) aus Freilassing / Helene Nissen ( 20 ) Hollingstedt /SH / Isabella " Levina " Lueen (25 ) Berlin u. Wilhelm " Sadi " Richter ( 19 ) Dortmund . Wer bei der Live-Show am 9.02 die meisten Zuschauerstimmen erhält fährt nach Kiew. www.eurovision.de Eröffnung der Elbphilharmonie 11.1. Eröffnung der Elbphilharmonie 11.1. Die Eröffnung der Hamburger Elbphilharmonie am 11.01. wird im TV übertragen. Ab 18:30 auf www.ndr.de sowie im Hamburg Journal www.ndr.de/hh im Hörfunk auf www.ndr.de/info und www.ndr.de/ndrkultur -sowie bei Arte unter www.concert.arte.tv.de - Der www.ndr.de sendet auch im Livestream. . Der Bau kostete 866 Mill. € -ist 110 m hoch un wiegt 78.000 Tonnen - die Glasfassade beträgt 16.000 Quadratmeter u. die Bauzeit war 9 Jahre. In 27 Metern Höhe ist eine 4000 qm große Plaza - der Große Konzertsaal ist für 2100 Besucher u. der Kleine Saal für 500 Besucher ( mehr auf der NDR-Text -Seite 460 ) Karten u. weitere Informationen zu Konzerten unter www.elbphilharmonie.de/de Kollektiv Nights 16-18.01 Berlin Kollektiv Nights 16.-18.01 Berlin Mit Jazz u. guter Stimmung ins neue Jahr startet das Jazzkollektiv Berlin vom 16.- bis 18.01. Hierzu alle Informationen unter www.jazzkollektiv.de " Django " eröffnet Berlinale " Django " eröffnet Berlinale Der franz. Debütfilm um den Jazzmusiker Django Reinhardt und seine Flucht aus dem von Deutschland besetzten Paris 1943 , da seine Familie als Sinti , von den Nazis verfolgt wurde , ist zum Auftakt der Berlinale -vom 9. - 19. Februar zu sehen. Der Film von Etienne Comar nimmt auch am Wettbewerb an dem Bären teil . Baptiste Jean Reinhardt " Django" wurde am 23.01. 1910 in Liverschies , Belgien geboren u. starb am 16.05.1953 in Samois -sur Seine ; Frankreich u. galt als moderner Jazz-Gitarrist. www.berlinale.de New York Gospel Stars - Tournee New York Gospel Stars - Tournee Mit ihren gewaltigen Stimmen sind die Stars auf Tournee. Mit einem besonderen Sound u. Gospelsongs , aus Spirituals , der Musik der amerikanischen Sklaven .seit etwa 1935 , entstanden fetzige Jazzelemente und geistige Gesänge, schwermütig , choralartige Gesänge mit vielen musikalischen Besonderheiten , besonders mit Synkopen. Tournee- Termine und Infos www.newyorkgospelstars.de Radio Sender aus der ganzen Welt Radio Sender aus der ganzen Welt Unter www.radio.de sind ca 30.000 Sender mit allen Stilen der Musik zu hören . Ein weiterer Sender ist http://radio.garden/ beim dem Musik aus der ganzen Welt zu hören ist . Per Mausklick kann man über die ganze Welt navigieren u. Radiosender aus der ganzen Welt hören. Dieses funktioniert auch auf Mobilgeräten - sie auch www.google.de WDR 3 - Radio - Kurzinfo WDR 3 -Radio -Kurzinfo 3.01. WDR Folkfestival 1976- 78 / 4.1. Sorania -Syrien ( Orientalische Klänge ) / - 6.1 ab 20.04 Jazzfestival Münster bis 24 Uhr / 9.1. Jazz Suiten -swingende Kanons / 10.1. Adamo -Stockhausen -WDR Big Band / 12.1. Joochen Rückert Quintett ab 20.04 / 17.1. Orch. Kurt Edelhagen mit Inge Brandenburg ( Gürzenich 19.11.1959 ) 20.1. 27. Schaffhausen Jazzfestival ab 20.04 m. Irene Schweitzer u.a. / anschließend WDR Jazzfest Gütersloh ( Pablo Held Trio feat John Scofield ) 23.1. ab 20.04 Jazzfestival Schaffhausen Teil 2 / 24.1 WDR Jazzfest Güterloh ( Nils Klein u.WDR Big Band / 25.01. WDR Jazzfest WDR Jazzpreis 2017 ) / 27.1 WDR Jazzfest Gütersloh / 30.1. WDR Jazzfest Gütersloh u. auch am 31.1. / Alle Informationen unter www.wdr3.de