Jazzarchiv Edelhagen

Diverse Neuheiten im Programm , z.B. welche Alben in den letzten Wochen neu is Programm aufgenommen wurden . Konzerttips . Alle Festivaltips - Verlosungen - und einen Hinweis auf 800 Jazzkonzerte in der Schweiz u. natürlich ein jazziges Programm unter - ( Newsletter können bestellt werden ) www.radioswissjazz.ch

Vorverkauf für Festival " Acht Brücken " Köln Vorverkauf für Festival " Acht Brücken " Köln Bereits zum siebten Mal fällt im April in Köln der Startschuss zum Festival " Acht Brücken " - Vom 28.04 bis 7 Mai erklingen 10 Tage Musik von zeitgenössischen Komponisten und Künstlern aus dem Jazz u.der Pop u. Weltmusik . Unter dem Motto " TON. SATZ.LAUT." werden rund 50 Veranstaltungen auf den Prüfstand gestellt.Töne seziert, Laute kombiniert u. Phoneme entlarvt. -Der Vorverkauf hat begonnen. Alle Informationen zu den Veranstaltungen u. dem www.philharmonie.tv unter www.koelner-philharmonie.de Philharmonie -Essen Philharmonie Essen Im Februar ist das Programm der Philharmonie-Essen besonders vielseitig. Orchesterkonzerte -Liederabende-Jazz , aber auch wie die " Nachtmusik " u. die zweite Auflage der der " Kubanischen Nacht" sorgen für eine große künstlerische Unterhaltung und ein unvergessliches Konzerterlebnis Alle Konzerte unter www.philharmonie-essen.de Jazz im Pferdestall Jazz im Pferdestall In Zusammenarbeit mit www.ndr.de/info leitet der Trompeter -Komponist www.nilswuelker.com auch wieder die Jazzreihe " Jazz im Pferdestall " im www.schlossagathenburg.de jeden Samstag gibt es Jazz unter seiner künstlerischen Leitung. Barbara Dennerlein mit News Barbara Dennerlein mit News Ihre DVD " My Moments " wurde bei den 30.Annual Jazz Station Awards als " The Best Jazz 2016 " ausgezeichnet und so reiht sich zu den Jazzgrößen wie u. a. www.roncarter.net - dem Drummer www.drstevegadd.com u. www.randyBrecker.com oder www.patmetheney.com ein. Alle Infos zur DVD auf ihrer Webseite. In der www.philharmonie-essen.de war ein ausverkauftes Konzert mit einem jubelndem Publikum . Tour-Daten u. News unter www.barbaradennerlein.com Berliner Festspiele News Berliner Festspiele News Die Berliner Festspiele stellen in den Newslettern ihr neues Programm vor und Hinweise zu Ausstellungen im www.gropiusbau.de Alle Informationen unter www.berlinerfestspiele.de Deutsche Welle Musikfilm ausgezeichnet Deutsche Welle Musikfilm ausgezeichnet Beim französischen Festival International de Programm Audiovisuels ( FIPA ) in Biaritz ist der Musikfilm " Currrentzies -der Klassenrebell " mit dem " Fipa d`or " ausgezeichnet worden.Der Film über über den grichischen Dirigenten Theodor Currrentzis war im Herbst von der DW ausgestrahlt worden . Es liefen elf europäische Filme in der Kategorie " Musique et Spectacle" . Die Entscheidung für den Film von Regisseur Christian Berger ist einstimmig gefallen. . Der grich.Dirigent Teodor Currentzis misch die Musikwelt auf -verschiebt die Grenzen zwischen den Genres und inszeniert sich als Popstar der Klassik. 130 Produktionen aus der ganzen Welt hatten sich in zehn Kategorien vorgestellt. - Unter dem Link der DW diverse Informationen zur Kultur und anderen Themen - siehe Impressum - www.dw.com Monatsprogramm des WDR 3 Monatsprogramm des WDR 3 Eine Jazznacht und das monatliche Programm unter www.wdr3.de Jazz -Weltmusik i.d. Elbphilharmonie Jazz -Weltmusik i. d. Elbphilharmonie Die Konzerte in der Elbphilharmonie sind bis in den Sommer ausverkauft . Ab August wird ein Programm mit Filmmusik- Jazz -Weltmusik -Klassik angeboten. Karten werden für die Veranstaltungen ab 9.August bis 31. August werden ab Mitte Februar angeboten , so die www.elbphilharmonie.de